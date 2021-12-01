Bayburt’a aralık karla geldi Kop Dağı Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle BayburtErzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Bayburt’ta aralık ayının ilk günü kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülürken, kar kent merkezinde daha hafif oldu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, bazı kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Geçen sene kasım ayında kar yağdığını, bu sene aralık ayına sarktığını belirten vatandaşlar, “Bayburt’a kar yağmasını istiyoruz. Kuraklık nedeniyle kar yağsın. Bu sene kar gecikmişti” dediler.



Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

BayburtErzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi ise kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile geçit her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürürken, bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahında yaklaşık 100 araç Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

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