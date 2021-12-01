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“Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projesinin destek sözleşmesi imzalandı

İHA

“Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projesinin destek sözleşmesi imzalandı

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2 kapsamında Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan “Geçmişten Günümüze Bayburt” isimli proje ile 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan “Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.
Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız ve ilgili kurumların projelerden sorumlu yetkilileri katıldı.
KUDAKA desteği ile kurulması planlanan Bayburt Kent Müzesi kapsamında müzenin çalışma grubunun oluşturulması, koleksiyonu oluşturacak nesne, belge, kayıtların taranması ve akademik araştırmaların yapılması, bağış kampanyası düzenlenmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimlerde bulunan belge ve nesnelerin toplanması, dijital koleksiyon envanter kayıt sisteminin oluşturulması ve koleksiyonu oluşturan nesne, belge, kayıtların bozulma ve koruma durumlarının tespit edilmesi gibi faaliyetlerin tamamlanması planlanmakta.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kurulumu tamamlanacak Bayburt Kent Müzesi’nin Bayburt’un turizmden elde ettiği gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına katkıda bulunması, Bayburt’un tarihi geçmişini ve kültürel hafızasını ortaya koyan bir kent müzesi oluşturularak bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması hedeflenmekte.
Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından uygulanacak olan “Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projesi kapsamında; yaklaşık dört yıldır kapalı olan Aydıntepe Yeraltı Şehrinin restore edilebilmesi için gerekli projelendirme işlerinin ve fizibilite çalışmalarının yapılması planlanmakta.
Proje ile yeraltı şehrinin plan ve çizimleri, uygulama projesi, tadilat ve onarıma ilişkin çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar neticesinde Aydıntepe Yeraltı Şehrinin yeniden turizme kazandırılması, ilçenin Türkiye'de tanınırlığının arttırılması, yerli ve yabancı turist sayısı ile turizm gelirlerinde artış yaşanması hedeflenmekte.

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