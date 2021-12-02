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Kardan kapanan yolda mahsur kalan yabancı uyruklu şahsı AFAD kurtardı

İHA

Kardan kapanan yolda mahsur kalan yabancı uyruklu şahsı AFAD kurtardı

Bayburt’ta kar ve tipinin kapattığı yolda aracıyla mahsur kalan yabancı uyruklu 1 kişi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini artırarak yağmaya devam etti. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı bazı köy yollarında buzlanmaya neden olurken, ulaşımı da etkiledi. Bayburt'a 40 kilometre uzaklıkta olan Saruhan Köyünde Suriye uyruklu İsa El Eyub kontrolündeki araç, Trabzon'dan Malatya'ya giderken kara saplandı. Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri olay yerine giderek, Suriyeli adamın yardımına yetişti. Karanlıktan korkan ve konuşmakta zorluk çeken şahıs, yönünü kaybettiğini, yanlış yola girdiğini ve yazlık lastiklerle kara saplandığını dile getirdi. Soğuk havadan etkilenen şahıs, aracın içinde beklerken 20 kişilik domuz sürüsünün araç etrafından geçerek karlık alanda yiyecek aradıklarını gördüğünü söyledi. Arama kurtarma görevlilerinin yoğun çabasıyla kara saplanan araç çıkarılarak, El Eyub kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan El Eyub'un aracı AFAD görevlilerince güvenli alana çıkarılarak, şahsın yoluna sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlandı.
Öte yandan AFAD görevlileri kışlık lastik konusunda sürücüyü uyararak, yazlık lastiklerle yola çıkmaması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

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