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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi öğrencilerine proje yazma eğitimi verildi

İHA

Bayburt Üniversitesi öğrencilerine proje yazma eğitimi verildi

Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedeflenen Bayburt Üniversitesinde, öğretim elemanlarının ardından öğrencilere yönelik de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Programları proje yazma eğitimleri verildi.
Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans, lisans öğrencilerine, 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilen proje yazma eğitimleri tamamlandı.
Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül başkanlık etti.
Üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde öğrencilerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla yapılan programın açılış konuşması Rektör Yardımcısı Bülbül tarafından yapıldı. Rektör Yardımcısı Bülbül “Proje kültürü, öğrencilerin kendi kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlaması, beraberinde geniş ufuklar açarak yarınlarındaki hayalleri için bir köprü rolü oynaması nedeniyle büyük önem taşımaktadır.” dedi. Proje süreci boyunca akademik danışmanlığı yürüterek, katkı sağlayacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Eğitim programı kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci tarafından ‘2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na ilişkin; başvuru rehberi, başvuru formları, proje süreçlerine ait detaylar ve başvuruda uyulması gereken hususlar ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar tarafından ise proje mantığı, özgünlük, çarpan ve yaygın etkilerinin belirlenmesi konularında bilgiler aktarıldı.
2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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