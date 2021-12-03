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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Konseyi seçim süreci tamamlandı

İHA

Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Konseyi seçim süreci tamamlandı

Bayburt Üniversitesinde, öğrencilerin temsil haklarının korunması ve üniversite yönetimi ile idari ve sosyokültürel alanlardaki ilişkilerin takip edilmesi amacıyla kurulan Öğrenci Konseyi ile Öğrenci Temsilcisi seçimleri başarılı bir şekilde tamamlandı.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri gereğince Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi için 20212022 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimleri, Rektörlüğün onayı ve desteği ile yapıldı.
Gerçekleştirilen seçim sürecinde önce Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları tarafından başvuruları alınan adaylar arasından birim temsilcileri seçildi. Fakülteler de yapılan seçimlerde 5898 seçmenden 1693’ü oy kullandı. Kullanılan oylar sonucunda Bayburt Eğitim Fakültesinde Ömer Faruk Turan, İlahiyat Fakültesinde Sibel Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Edanur Kocabey, Mühendislik Fakültesinde Ceyhun Yıldız, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Fatih Şen, Sanat ve Tasarım Fakültesinde Zeynep Büyükdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesinde Samet Vergili, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Semra Çağlayan, Spor Bilimleri Fakültesinde Furkan Kaya fakülte temsilciliklerine seçilen isimler oldu.
Meslek Yüksekokullarında ise 2774 seçmenden 492’si oy kullandı. Burada yapılan oylamalarda ise Adalet Meslek Yüksekokulunda Yunus Emre Yılmaz, Aydıntepe Meslek Yüksekokulunda Çağla Kılıçdoğan, Demirözü Meslek Yüksekokulunda Furkan Ustasu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Ali Emir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Ramazan Şahin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Aleyna Çakır birim temsilcisi olarak seçildiler.
Yönetmelik gereği Eğitim Fakültesi temsilcisi Ömer Faruk Turan Öğrenci Konsey Başkanı olurken, Başkan Yardımcılığına ise Furkan kaya seçildi.
15 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen seçimleri yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, demokratik ortamda yapılan seçim sürecinin başarılı bir şekilde nihayete ermesinden dolayı mutluluğunu ifade etti. Oylamalar sonucu Öğrenci Konsey Başkanlığına seçilen Ömer Faruk Turan ile Başkan Yardımcılığına Seçilen Furkan Kaya’yı ve seçimlere katılan öğrencileri tebrik etti. İlgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde, adil ve şeffaf bir şekilde yürütülen seçimlerinin öğrenciler ve Bayburt Üniversitesi adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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