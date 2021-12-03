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Bayburt Üniversitesinde ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ konulu panel düzenlendi

İHA

Bayburt Üniversitesinde ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ konulu panel düzenlendi

Bayburt Üniversitesinde, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Kadın ve Erkeği Doğru Anlama’ başlıklı bir panel düzenlendi.
Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin tarafından yapıldı. Panelde, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu “Aileyi İnşa Etmede Nihayi Hedef”, Prof. Dr. Davut Yaylalı “Eşlerin Birbirine Karşı Görev ve Sorumlulukları”, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar “Şiddetin Ardında Yatan Fizyolojik Gerçekler”, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tutkun Kadın Erkek Arasındaki Farklar ve İletişim, Öğr. Gör. Nadire Yıldız Çiltaş ise “Şiddete Uğrayan Kadın Fark Edilebilir mi? Şiddet Önlenebilir mi? Farkında mıyız? ‘konularında katılımcılara bilgi verdi.
Panel, katılımcılardan gelen soruların, konuşmacılar tarafından cevaplandırılması ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
Panele, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

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