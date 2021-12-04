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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitesi öğrencilerinden engelliler gününe özel şenlik

İHA

Üniversitesi öğrencilerinden engelliler gününe özel şenlik

Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir şenlik düzenlendi.
Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Çingöz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı.
Engelsiz Hayat Öğrenci Topluğunun katkılarıyla düzenlenen şenliğe, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, dekanlar, müdürler, Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.
Dayanışma ve farkındalığın artırılmasına yönelik animasyon gösterimi, Hayat Bayram Olsa şarkısının işaret dili ile canlandırılması, öğrencilerin harman dalı oynadığı programda katılımcılar eğlenceli vakitler geçirdi.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Rektör Türkmen, “İnsanların çeşitli engelleri olabilir. Fakat en büyük engel insanların duygularıyla ilgili engellerdir. Bunun en başında ise sevgisizlik yer alıyor. Bizler toplum olarak bir sevgi medeniyetiyiz. Bu sevgide akabinde merhameti, adaleti, hoşgörüyü getiriyor. Dolayısıyla bütün toplumu kucaklamak, toplumun bütün bireylerine eş düzeyde muamele etmek hepimizin, bu kültürün temsilcileri olarak asli vazifesidir. Bayburt Üniversitesi olarak bizlerde bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretindeyiz.” dedi.
Her zaman engelli personellerin sorunlarını dinleyip çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getiren Rektör Türkmen, erişilebilir külliyeler inşa ederek engelli vatandaşlarımızın üniversitemizdeki tüm imkânlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekânlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Dede Korkut Külliyesinin engelsiz üniversite ödüllerine kapsamında turuncu bayrak ile ödüllendirildiğini hatırlatan Rektör Türkmen, Bâbertî Külliyesinde de çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getirerek önümüzdeki dönemlerde üniversitenin bütün külliyeleri ile tamamen engelsiz bir üniversiteye dönüşeceğini sözlerine ekledi.
Katılanlara teşekkür eden Rektör Türkmen, farkındalığın arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen programda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerini ve destek olan akademik ve idari personelleri tebrik etti.
Programın ardından, Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri Rektör Türkmen’i makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Rektör Türkmen, iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını ifade etti.
Kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça mutlu olduklarını dile getiren özel eğitim öğrencileri ise Rektör Türkmen başta olmak üzere bütün üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

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