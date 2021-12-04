Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kültür Akademisi' ikinci hafta etkinlikleri ile devam ediyor.

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor.

22 Kasım14 Aralık 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kültür Akademisi etkinliklerinin üçüncü konferansına konuşmacı olarak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin katıldı. Bâbertî Külliyemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, Dekan Ayengin tarafından “İslam ve İnsan Hakları” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Dekan Ayengin konferansta, insan haklarının kapsamının ne olduğu hakkında açıklamada bulunarak; aile, komşuluk, eğitim, yönetim, devlet açısından insan hakları ve toplumsal hayatın kuralları gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. İnsan haklarının tarihi geçmişine değinerek, İslam’ın insana yaklaşımı konusunda Kuranı Kerim ve hadislerden örnekler verdi. İslam’ın gelişiyle birlikte özellikle kadınlara yönelik yeni hakların ortaya çıktığının altını çizerek, kadın ve erkeğin İslam açısından eşit olduğunu ifade etti. Peygamberimizin hayatından kesitler sunarak, Veda Hutbesi, Medine Sözleşmesi, Akabe Biatları gibi metinlerde ön plana çıkan insan hakları konularında açıklamalar yaptı.

Programın sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Dekan Ayengin, Kültür Akademisi çalışmalarını organize eden Bayburt Üniversitesi, Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesi ve İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu’na teşekkür etti.

Program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, dekanlar, müdürler, MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kültür Akademisi’ konferansları; İlahiyat Fakültesi Eski Dekanımız Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun “İlme ve İlim Erbabına Bakışımız” (10 Aralık 2021 Cuma, Saat 15.00) ve 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “1916 Yılından Günümüze Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik” (14 Aralık 2021Salı, Saat 15.00) sunumlarıyla devam edecek.

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