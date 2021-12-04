'Kültür Akademisi' ikinci hafta etkinlikleri ile devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kültür Akademisi' ikinci hafta etkinlikleri ile devam ediyor

İHA

'Kültür Akademisi' ikinci hafta etkinlikleri ile devam ediyor

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kültür Akademisi' ikinci hafta etkinlikleri ile devam ediyor.
Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor.
22 Kasım14 Aralık 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kültür Akademisi etkinliklerinin üçüncü konferansına konuşmacı olarak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin katıldı. Bâbertî Külliyemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, Dekan Ayengin tarafından “İslam ve İnsan Hakları” konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Dekan Ayengin konferansta, insan haklarının kapsamının ne olduğu hakkında açıklamada bulunarak; aile, komşuluk, eğitim, yönetim, devlet açısından insan hakları ve toplumsal hayatın kuralları gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. İnsan haklarının tarihi geçmişine değinerek, İslam’ın insana yaklaşımı konusunda Kuranı Kerim ve hadislerden örnekler verdi. İslam’ın gelişiyle birlikte özellikle kadınlara yönelik yeni hakların ortaya çıktığının altını çizerek, kadın ve erkeğin İslam açısından eşit olduğunu ifade etti. Peygamberimizin hayatından kesitler sunarak, Veda Hutbesi, Medine Sözleşmesi, Akabe Biatları gibi metinlerde ön plana çıkan insan hakları konularında açıklamalar yaptı.
Programın sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Dekan Ayengin, Kültür Akademisi çalışmalarını organize eden Bayburt Üniversitesi, Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesi ve İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu’na teşekkür etti.
Program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.
Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, dekanlar, müdürler, MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kültür Akademisi’ konferansları; İlahiyat Fakültesi Eski Dekanımız Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun “İlme ve İlim Erbabına Bakışımız” (10 Aralık 2021 Cuma, Saat 15.00) ve 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “1916 Yılından Günümüze Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik” (14 Aralık 2021Salı, Saat 15.00) sunumlarıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitesi öğrencilerinden engelliler gününe özel şenlik
YEREL HABERLER Üniversitesi öğrencilerinden engelliler gününe özel ...
Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı
Bayburt Üniversitesinde ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ ...
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Konseyi seçim süreci tamamlandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Konseyi seçim süreci ...
Arpalı’da Çoruh Nehri turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Arpalı’da Çoruh Nehri turizme kazandırılıyor
Bayburt Üniversitesi öğrencilerine proje yazma eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğrencilerine proje yazma ...
Yangında hayvanları telef olan çiftçiye 10 büyükbaş hibe edildi
YEREL HABERLER Yangında hayvanları telef olan çiftçiye 10 büyükbaş ...
Kardan kapanan yolda mahsur kalan yabancı uyruklu şahsı AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kardan kapanan yolda mahsur kalan yabancı uyruklu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.