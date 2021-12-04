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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt ve Erzincan buz kesti

İHA

Bayburt ve Erzincan buz kesti

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt ve Erzincan adeta buz kesti.
Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Yüksek kesimlerde bulunan akarsular ve çeşmeler kısmen dondu.
Erzincan’da da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bazı mazot ve tüplü araçların yakıt depoları dondu. Sabah sürücüler takviye yaparak otomobillerini çalıştırmak için çaba sarf etti.
“Göle eksi 26 dereceyi gördü”
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eki 26 derece olarak kaydedildi.
İl merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’da 20, Ağrı’da 18, Erzurum’da 15, Kars’ta 13, Erzincan’da 7, Iğdır’da 5, Bayburt’ta 8 derece olarak kaydedildi.
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken’de 37, Kop Kayak Merkezi 18 ve Erzincan Ergan Kayak Merkezi’nde 11 santimetre olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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