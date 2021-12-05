Bayburt’ta Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Bayburt Üniversitesinde, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Kayak Antrenörü olan ve aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ramazan Doğan öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt Üniversitesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler de katıldı. Gönüllüler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte boks, bowling ve dart turnuvaları gerçekleştirildi.

Etkinliklerin ardından, bowling turnuvasında dereceye giren öğrencilerin ödül töreni Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Bowling Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye girenlerin ödülleri, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman ve Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mikail Tel tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.