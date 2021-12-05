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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu

İHA

Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Yusuf Ziya Yıldızoğlu, 65 kilo sağ kolda yeniden dünya şampiyonu oldu.
24 Kasım3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın son gününde, büyükler kategorisinde yarışan milli sporcular 3 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandılar. Milli Takımımızı, genel takım sıralamasında dünya üçüncülüğüne taşıyan ekipte Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Yıldızoğlu da yer aldı.
2020 yılında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Yıldızoğlu, 2021 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 5 maç yaptı. Son maçında Rus rakibini geçen Yıldızoğlu, adını bir kez daha dünya şampiyonluğuna yazdırarak, ayyıldız bayrağı göndere çektirdi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi olan Yıldızoğlu, bundan 8 sene önce başladığı bilek güreşi sporunda onlarca kez Türkiye Şampiyonluğu kazandı.
2017 yılında Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Yıldızoğlu, 2020 yılında Dünya Şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2020 yılında ilk kez ulaştığı dünya şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, "İlk kez kazandım ama son olmayacak" diyen Yıldızoğlu, bu sözünün de gereğini yaptı. 2021 yılını da Dünya Şampiyonluğu ile geçen Yıldızoğlu, "Çalışmalarımız devam edecek, ülkemizin adını daha birçok kez buralarda duyuracağız. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Türk Bayrağını yeniden göndere çekmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

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