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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Covid-19 vaka sayılarında düşük iller arasında

İHA

Bayburt Covid-19 vaka sayılarında düşük iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2026 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Bayburt’ta vaka sayısı 100 bin kişide 35,40 oldu.
Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2026 Kasım haftasında 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bayburt’ta ki vaka sayısının 35,40 olduğu belirlenirken bir önce ki açıklanan haftaya göre arttığı gözlemlense de 81 il arasında vaka yoğunluğu düşük iller arasında yerini koruyor.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşının önemine bir kez daha değinerek, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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