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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden Ajans Orkestra’ya ziyaret

İHA

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden Ajans Orkestra’ya ziyaret

Bayburt Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, Ajans Orkestrayı ziyaret etti.
Bayburt’tan Erzurum’a ziyarete gelen Bayburt Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri, sektöre ve reklam dünyasına dair gözlem yapmak için Ajans Orkestrayı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaret boyunca öğrenciler Ajans Orkestra sahipleri Mehmet Salih Çolak ve Burak Yıldız’a sorular sorarak iş hayatına dair merak ettiklerini öğrenmeye çalıştılar.
‘Coğrafya Kaderdir’ zihniyetinden sıyrılın
Grafik tasarım öğrencilerinin çok kıymetli bir iş yaptıklarını adeta kollarında bir altın bilezik taşıdıklarını ifade eden Mehmet Salih Çolak, “Sizin şuan okuduğunuz bölüm ve daha sonrasında yapacağınız işler çok değerli. Çünkü siz fikir üretiyorsunuz ve bunu herkes yapamaz. Sizlere her yerde ve sektörde olduğu gibi yapamazsınız, edemezsiniz diyenler olacak ama siz onlara aldırmadan, azimle işinizi inanarak yapmalısınız. Çoğu zaman reklamcılık işini yapanlar veya şuan sizin gibi öğrenciler, biran önce İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gitmek isteyebiliyor. Benim size tavsiyem bulunduğunuz yeri, şehri sevip işinizi en iyi şekilde yapmanız. ‘Coğrafya Kaderdir’ zihniyetinden sıyrılıp kendinizi nasıl daha iyi geliştirebilirsiniz bunun azminde olun.” diye konuştu.
“İyi bir pazarlama her şeydir”
Ajans Orkestra olarak Erzurum’dan tüm Türkiye’ye hatta aralarında Kanada, Güney Kore, Kıbrıs’ında bulunduğu ülkelere iş yaptıklarını dile getiren Çolak, “Biz Erzurum’dan tüm dünyaya açılan bir ajansız. Bulunduğumuz şehirden tüm dünyaya açılıp, iş yapabiliyorsak bu iyi bir pazarlamanın ve güzel bir reklamın sayesindedir. Örneğin herkes reklamın, iyisi kötüsü olmaz der, hâlbuki bizim yaptığımız işte iyi reklam ve pazarlama her şeydir. Siz yaptığınız işi iyi bir şekilde pazarlayamazsanız, yaptığınız iş çok güzel bile olsa bir şey ifade etmez.” diyerek pazarlamanın önemine dikkat çekti.
“Başarılı için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor”
Her işte olduğu gibi bu işinde zorlukları olduğunu kaydeden Burak Yıldız ise, çoğu zaman bazı şeylerden fedakârlık ettiklerini söyleyerek şunları dile getirdi: “Başarı elde etmek istiyorsak elbette bazı fedakârlıklarımız olmalı. Mesela siz çalışırken yaşıtlarınız gezip, eğlenebilir veyahut uykunuzdan, ailenizden fedakârlık yapıp işinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz ama başarılı olmak için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor.”
Sektör ve akademi buluşmasının yaşandığı ziyarette, Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Ömer Murat Kadeş ve Öğr. Gör. Ahmet Nadir Özkul’da öğrencilerin meslek hayatında karşılaşabilecekleri durumları anlatarak içinde bulundukları zamanın kıymetini bilmelerini öğütlediler.
Ziyaret, öğrenciler ve Ajans Orkestra yetkililerinin beraber fotoğraf çekimiyle son buldu.

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