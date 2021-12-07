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2018- 2020 yıllarında Bayburt’ta görev yapan Jandarma Komutanı Bilgiç vefat etti

İHA

2018- 2020 yıllarında Bayburt’ta görev yapan Jandarma Komutanı Bilgiç vefat etti

Bayburt’ta 20182020 yıllarında İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç kansere yenik düştü.
İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç’in vefat haberi Bayburt’u üzüntüye boğdu. Bayburt’ta başarılı çalışmalara imza atıp halkın sevgisini kazanan Bilgiç, Aksaray'da görev yaparken, yakalandığı kanser hastalığı sonucu Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Evli ve 1 çocuk babası Albay Halil Murat Bilgiç vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aksaray’da görev yaparken, yakalandığı kanser hastalığı sonucu Ankara’da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kahraman Jandarmamız Halil Murat Bilgiç’e Allahtan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bir taziye mesajı yayımlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’de, “Birlikte görev yaptığımız eski Bayburt İl Jandarma Komutanımız Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’in vefatını öğrenmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.” ifadesine yer verdi.

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