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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahrıman genel kurulda yeniden aday

İHA

Kahrıman genel kurulda yeniden aday

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, 05 Ocak 2021 günü yapılacak olan olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.
Bayburt Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Burhanettin Kahrıman, 2018 yılında göreve geldiği ve önemli hizmetlerde bulunduğu odanın başkanlık seçimlerinde aday olduğunu belirterek, 3,5 yılda yapmış olduğu hizmetleri anlattı.
Başkan Burhanettin Kahrıman, 130 bin TL borç ve 103 bin TL aidat alacağı ile odayı devraldığını, şu an gelinen noktada borcun sadece 13 bin TL olduğunu, aidat geliri alacağının ise 570 bin TL olduğunu belirtti. Kahrıman, pandemi dolayısıyla çalışmayan şoför esnafından aidat almayı doğru bulmadıklarını, bu yüzden aidat alacaklarının bu kadar biriktiğini kaydetti.
Burhanettin Kahrıman, sektörlere ayırarak, yaptığı icraatlara değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Servisçi esnafına yönelik çalışmalar
"Servisçilere yönelik çalışmalarımıza bakacak olursak, 16+1 araçlarımız midibüs olarak geçiyordu. Yani bunların plaka vergisi de normal araçlarımızın iki katıydı. Biz bunu 16+1 araçlarımızı diğer araçlar ile eşit hale getirdik.
Şehir içi taşıma öğrenci servisleri 2018 yılında 80 lira iken, bugün ilköğretim rehber personel taşımasında sabahöğle akşam 378 lira. Uzun mesafe öğrenci taşıma sabahöğleakşam 210 lira, uzun mesafe sabahakşam 170 lira, kısa mesafede öğrenci taşıma sabahöğleakşam 183 lira, kısa mesafe sabahakşam 152 lira olarak uygulamaya başladık. Son fiyat artışlarından dolayı zam talebi var, onu da görüşüp karar bağlayacağız.
"Belediyeye ödenen devir işlemleri ücretlerini 5 yıl geriye dönük olmak üzere geri alıyoruz"
Belediyeye devir ücreti adı altında esnafımızdan aldığı bedel vardı. Belediyenin gelir kalemlerini araştırırken böyle bir madde görmedim. Biz bunu mahkemeye taşıdık. Mahkeme lehimize karar verdi. Onun için 120 arkadaşımız son beş yıl içinde belediyeye ödedikleri bedellerini talep etmeye başladılar. Bununla alakalı şuan 18 arkadaşımız ücretlerini geri aldı.
"Servis araç yaşlarını 12'den 15'e çıkardık"
07.02.2021 tarihinden itibaren servis araç yaşlarını 15'e çıkardık. İkinci el araç piyasasının ciddi anlamda yükselmesi ve pandemide 1,5 yıl bu araçların çalışmadığını da göze alarak Bakanlıkla görüşüp, bunu 12 yaştan 15 yaşa çıkardık.
Rehber personeli için ilkokul mezunu olmak yeterli
Rehber personel hostesin lise mezunu istiyorlardı. genelde öğrencilerden bu açık kapatılıyordu. Fakat bu kez öğrenciye sİgorta olmadığı için bu da yasal olmadı. Bunun için biz bu lise mezunu şartını ilkokula indirdik.
Taksici esnafına yönelik çalışmalar
Sadece taksilerde değil tüm ticari araçlarda, araç kullanım yaşını 65'ten 69'a çıkardık.
Taksimetre uygulamasını getirdik
Ben bu göreve geldiğimde, caddede bir olaya şahit oldum. Büyükşehirden gelmiş bir vatandaş bir taksiciye gideceği yeri söyleyip, taksimetre kaç lira yazıyor diye sordu. Taksici esnafımız taksimetre olmadığını söyleyince vatandaş şaşırdı. Taksciler Federasyonuna teşekkür ediyorum, destek verdiler. 2018 yılında yönetimle oturup karar alıp, hemen taksimetre sistemine geçiş yaptık. Bu geçişle birlikte yüzde 20 zam aldık.
2020 yılında taksimetre yüzde 43 yine zam aldık. Taksimetre muayene sürelerini 2 yıldan 3 yıla çıkardık.
Araç plaka devirlerinde yaş sınırı 5'ti, bu süreyi 15'e çıkardık. Araç değişirken ise, 5 yaşı 8 yaşa çıkardık.
Dolmuşçu esnafına yönelik çalışmalar
11.09.2018 tarihinde dolmuş kullanan sürücü arkadaşlarımıza belediye sınırları içerisinde SRC belgesi bulundurma zorunluluğunu kaldırdık.
Dolmuşta kartlı sisteme ilk kez geçildi
Dolmuşlara kart sistemi getirdik. Bu tarihi bir şeydi. Bunun dolmuşcu esnafımıza maliyeti 670 Bin TL oldu. Biz bu kartlı sistemi getirirken hedefimiz havuz içerisinde çalışılmasını sağlamaktı. Medeni şehirlerde olduğu gibi vatandaş kartını okutup yerine oturacak, şoförümüz de aracını kullanmakla görevli olacak, bunu da başardık.
Zamları sadece oda belirliyor
Dolmuş ücretlerine 2020'de zam verdik. 2005'ten yılında bugüne dolmuş zamlarını belediye veriyordu. Bununla alakalı mahkeme sonuçları vardı. Biz de bu konuyu mahkemeye taşıdık. Biz bu zammı verdikten sonra, belediye aynı tarifeyi meclisten çıkadrı. Mahkemeye taşıdık ve mahkeme belediyenin verdiği kararın yürütmesini durdurdu. Şu anda zamları sadece oda belirliyor. Yeni bir zam talebi var, onu da değerlendirip zamlarını vereceğiz.
En uygun ücretler Bayburt'ta
Başkan Kahrıman, açıklamasının ardından gazetecilerin sorduğu sorulara da cevap verdi. Ücretlerin diğer illerle karşılaştırması yönündeki soruya Başkan Kahrıman, dolmuş, taksi ve servis ücretleri anlamında en uygun ücretlerin Bayburt'ta olduğunu söyledi.
Başkan Kahrıman, zamları verirken çift taraflı düşündüklerini, hem vatandaşı hem de şoför esnafını mağdur etmemek anlamında en doğru kararı vermeye çalıştıklarını dile getirdi.
Başkan Kahrıman, 5 Ocak Çarşamba günü Çıraklık Düğün Salonu'nda gerçekleşecek ve 531 üyenin oy kullanacağı olağan genel kurul kongresine tüm üyeleri davet ederek, desteklerini beklediğini sözlerine ekledi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Başkan Burhanettin Kahrıman'a çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, kendisine kongrede başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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