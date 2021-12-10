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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı

İHA

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı

Bayburt'un ilk sahaf kitabevi açıldı.
Ruhlar Çetin isimli vatandaş Bayburt'ta bir ilke imza atarak, kentte sahaf kitabevi açtı. Bayburt'ta böyle bir girişimin ilk olduğunu ifade eden Çetin, Bayburt'un kitap temin etme noktasında kırtasiye ve kütüphane dışında farklı bir alana ihtiyaç duyduğunu, bu ihtiyacı gidermek için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. 130 yıllık tarihi olan ve önceden 'Kaymakam Konağı' olarak bilinen 3 katlı konağı sahaf kitabevine çeviren Çetin, "Açılış amacımız kesinlikle hizmet. İnsanlara kitap ve kaynak konusunda yardım ve destek olabilmek" dedi.
10 bin adet kitap bulunan sahaf cıda ilerleyen günlerde bu sayının artacağını dile getiren Çetin, "Yarınlar ne getirir bilinmez şu an yola 10 bin adet kitapla çıktık. Kitaplarımızın içinde nadir eserler diyebileceğimiz eserler bulunuyor. Bunun yanı sıra her türden güncel kitaplar da var" şeklinde konuştu.
"Diğer kitabevlerinden farkımız otantik mekanımız"
Mekanda 150 adet civarında antika eşya ve belgelerin bulunduğunu ifade eden Çetin, "Buraya kitap okumak ve kitaba dair konuşmak için gelen kişiler tarihe yolculuk edebilecek çünkü mekanımızı o şekilde düzenledik. Bir sürü küçük parçalardan oluşan tarihi eşyalarımız mevcut, kültürümüze ait parçaları mekanımızda birleştirdik" şeklinde konuştu.
"Sadece kitap satılmayacak, kitap üzerine de konuşulacak"
Kitap satışının yanında kitap kiralamanın da olacağını belirten Çetin, insanların kitaba ulaşmasının bu şekilde kolaylaşacağını, düşük maliyetlerle insanların istediği kitabı temin edeceğini vurguladı. Okurken tartışabilmenin ve beyin fırtınası yapmanın kitabevinde önünü açan Çetin, "Kitap üzerine konuşabilmek tartışabilmek çok kıymetli, burası bir ticarethane değil fikir alışverişinin yapıldığı bir mekan olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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