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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Danişment köyü içme suyuna kavuştu

İHA

Danişment köyü içme suyuna kavuştu

Bayburt’un merkeze bağlı Danişment köyünün içme suyu problemi tarihe karıştı. Köye 16 kilometre mesafedeki kaynakta tespit edilen su isale hattına verildi.
Bayburt’un merkeze bağlı 450 nüfuslu Danişment köyünde geçmişi bir asra dayanan içme suyu problemi tarih oldu. Köyde yaşayanların susuzluk nedeniyle zaman zaman banyo ve abdest gibi günlük ihtiyaçları için komşu köylere gitmesine neden olan problem bir ay içerisinde ortadan kaldırıldı. Vali Cüneyt Epcim’in talimatıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda 16 kilometre uzaklıkta tespit edilen kaynaktan çıkan su hazırlanan proje ile köye taşındı. Danişment sakinleri artık ev musluklarından akacak temiz suyun sevincini yaşıyor.
Öte yandan, yapım çalışmaları tamamlan isale hattında incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, il özel idare personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Sorunun çözümüne yönelik geçen ay yaptığı açıklamada bir ay içerisinde Danişment köyünü suya kavuşturacaklarını söylediğini hatırlatan Vali Epcim, çalışmaların rekor denilebilecek sürede tamamlandığına vurgu yaptı. Vali Epcim, “Danişment köyümüzün içme suyu problemini çözmek için yaklaşık bir ay önce proje başlatmıştık. Artık projemizin sonuna geldik. Danişment köyümüze suyu verdik. Söğütlü köyünden verdiğimiz suyu yaklaşık 5 saat sonra Danişment köyümüzün deposuna akıtmış olacağız” dedi.
Köyde bugüne kadar yaşanan su probleminin oldukça ciddi olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, çözümün sevincini yaşadıklarının altını çizerek, “Başta emeği geçen il özel idaresi ekiplerine, şube müdürlerine ve bu noktada bizlere destek veren Söğütlü köyü sakinleri ile muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler bundan sonra da kökleşmiş sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de çok müzmin sorunları olan köylerimizin içme suyu sorunlarını çözmüş olacağız. Bizlere desteğinden dolayı özellikle Milletvekili Fetani Battal ve İl Başkanı Hacı Ali Polat’a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam edip, köylerimizin ve insanımızın huzuru ve refahı için koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan incelemelerde Vali Cüneyt Epcim’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ile diğer ilgililer eşlik etti.

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