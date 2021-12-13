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Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta sobaların pabucu dama atıldı

İHA

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta sobaların pabucu dama atıldı

Bayburt merkezde doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasından dolayı sobalara olan talep bir hayli azalırken, soba satışları durma noktasına geldi.
Kent merkezinde sobalara olan ilginin azalmasında en önemli faktörün doğal gaz olduğunu ifade eden esnaf İsmet Demir, köylerde de kat kalorifer sistemine geçildiğini vurgulayarak, köy yerlerinde de soba kullanımının giderek azaldığını söyledi.

“Soba fiyatları bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor”
Soba üretimindeki maliyetin arttığını, buna rağmen her bütçeye uygun fiyatta sobaların olduğunu dile getiren Demir, fiyatların bin lira ile 5 bin lira arasında değiştiğini aktardı. Sobaların uzun ömürlü olduğunu bu nedenle bir sobanın 510 yıl arasında kullanılabileceğini ifade eden Demir, "Sobalar uzun ömürlü oluyor. Bir soba alırsın uzun yıllar kullanırsın, o yüzden bizim satışlarımız gıda sektöründeki gibi her an her dakika olmuyor. Haliyle doğal gazın yaygınlaşması, bir malın uzun ömürlü olması bizim sektörümüzü de biraz etkiliyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Bayburt'ta kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, uzmanlar soba kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarda vatandaşı uyararak soba zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi için soba ve baca temizliğinin düzenli olarak yapılması çağrısında bulunuyor.

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