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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nde Durmuş güven tazeledi

İHA

74 yıllık bir geçmişi bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin 38. olağan genel kurulu sonuçlandı. Seçimlere tek aday olarak giren mevcut Başkan Hicabi Durmuş ve yönetimi yeniden güven tazeledi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nde Durmuş güven tazeledi

74 yıllık bir geçmişi bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin 38. olağan genel kurulu sonuçlandı. Seçimlere tek aday olarak giren mevcut Başkan Hicabi Durmuş ve yönetimi yeniden güven tazeledi.
Bahçelievler'deki Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Derneğin eski başkanlarından Suat Müftüoğlu ve Abdurrahman Polattimur, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis'in divanda görev aldığı seçimlere tek aday olarak giren mevcut Başkan Hicabi Durmuş yeniden başkan seçildi.
Tüzük değişikliğine gidilen kongrede alınan karara göre, bundan böyle seçimler 2 yılda değil, 3 yılda bir yapılacak. Delege sisteminde yapılan değişiklikte ise, şubelerde en az 2 yıl üye olan ve sorumluluklarını yerine getiren üyelerin oy kullanabilmesinin önü açıldı. Kongrede Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti. Yakın zamanda hayatını kaybeden derneği eski başkanı Dr. Eser Cemil Alptekin'i rahmetle anan Durmuş, derneğin 1947 yılında Bayburt'un il olabilmesi için çalışmalar yapılması amacıyla kurulduğuna değindi. 74 yıllık bir geçmişi bulunan ve 2000'li yıllardan sonra şubeler açarak büyüyen derneğin her zaman Bayburt'u başarıyla temsil ettiğini söyleyen Hicabi Durmuş, pandemi dolayısıyla yapılamayan tüm programların yapılacağını belirtti.
Kongre, Osman Kaymak, Abdurrahman Polattimur, Muharrem Atsız, İsrafil Kahraman, Yaşar Yerlikaya, Ali Kemal Birgül de birer selamlama konuşması yaptıktan sonra, yeniden göreve getirilen yönetimin ve katılım gösteren davetlilerin toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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