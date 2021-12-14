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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta 2021 Kasım ayında 98 konut satıldı

İHA

Bayburt'ta 2021 Kasım ayında 98 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Bayburt'ta 2021 Kasım ayında 98 konut satıldı.
Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkâri, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.
Konut satışları OcakKasım döneminde yüzde 9,2 azaldı. Konut satışları OcakKasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.
İpotekli konut satışları 39 bin 366 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. OcakKasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 139 bin 448 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,0 olarak gerçekleşti. OcakKasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.
İlk el konut satış sayısı 55 bin 706 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları OcakKasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 384 bin 776 olarak gerçekleşti.
İkinci el konut satışlarında 123 bin 108 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları OcakKasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.
Yabancılara Kasım ayında 7 bin 363 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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