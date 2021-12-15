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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Devlet Hastanesinde ikinci tomografi cihazı hizmete alındı

İHA

Bayburt Devlet Hastanesinde ikinci tomografi cihazı hizmete alındı

Bayburt Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle yeni tomografi cihazı hizmete alındı.
Törende yeni tomografi cihazının Bayburt’ta önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Vali Cüneyt Epcim, “İkinci tomografi cihazı bizim için önem arz eden bir konuydu. Bunu çözüyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.
Vali Epcim, sağlık hizmetlerinin nüfus kriteri göz önünde bulundurularak kurgulandığına vurgu yaptı. Bayburt’un hizmet planlamasında yaz ve kış nüfusu arasındaki farkın çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Vali Epcim, “Bayburt’un hizmet planlaması kış nüfusuna göre yapıldığında biz sadece bir cihaz alabiliyoruz. Fakat özellikle yaz aylarındaki yoğunluğun ve pandemi sürecinin getirdiği ağır bir yük vardı. Bu süreçte ikinci bir tomografi cihazının elzem olduğunu değerlendirdik. Buna ilişkin çeşitli girişimlerimiz oldu. Özellikle Milletvekilimiz Fetani Battal’ın Bakanımızla görüşmesinden sonra böyle bir katkı oldu. Biz Sağlık Bakanımıza ve Milletvekilimize Bayburt’a sağladıkları özel destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Vali Epcim, yeni tomografi cihazının pandemi ile mücadeleyi güçlendireceğinin altını çizdi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek yeni tomografi cihazı hizmete alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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