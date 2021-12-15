AFAD’tan Aras Edaş personeline farkındalık eğitimi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Afete Hazırlık Yılı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına eğitimler verilmeye devam ediliyor.

AFAD eğitmenleri tarafından Aras Edaş personeline verilen farkındalık eğitiminde bir afet durumunda eğitimli personellerin duruma müdahale etmesi amaçlanıyor. 47 kişiye verilen eğitimde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği aktarıldı. Acil durum anlarında aranması gereken numaraların hatırlatıldığı eğitimde AFAD gönüllülük sistemi hakkında da bilgiler verildi. Bir yangın durumunda yangına müdahale ederken yapılması gerekenleri anlatan eğitmenler daha sonrasında personellerle birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

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