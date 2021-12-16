Türkiye'nin en çok atıf alan bilim insanları sıralamasında Bayburt’tan 5 isim yer aldı

Bayburt Üniversitesinden 5 isim; gerçekleştirdikleri çalışmalarla en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip Türkiye'nin 10 bin akademisyenini gösteren listede yerini aldı.

Bilim insanlarının, H index, i10 index, atıf sayısı gibi verilerini temel alarak üretkenlik katsayısını ve aynı zamanda üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan; branşlardaki değerlendirmesini yapan bir çalışma olan AD Scientific Index verileri yayınlandı.

212 ülke ve 14.110 Üniversitedeki 712.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli Üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listede Bayburt Üniversitesinden 5 farklı isim yer aldı.

adscientificindex.com adresinden yayınlanan “AD Scientific Index 2022 Türkiye'nin En İyi 10.000 Bilim İnsanı (Turkey Top 10.000 Scientists)" listesine göre; Rektör Prof. Dr. Mutlu TürkmenSpor Bilimleri ve İslami İlimler; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünden Prof. Dr. Mehmet ÇınarAtom ve Molekül Fiziği, Biyofizik, Kuantum Kimyasal Hesaplama Metotları, Moleküler Spektroskopi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Zehra CanArı Ürünleri, Apiterapi, Antioksidan, Aktivite, Fenolik Bileşikler, Enzim İnhibisyonu; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümünden Doç. Dr. Başak Toğar Genetik; Doç. Dr. Volkan Şenay ise İnce Film fiziği, IIIV Yarı İletkenler, Katı Hal Piller konularında yaptığı çalışmalarla listede yer alan isimler oldu.

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