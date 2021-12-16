Bayburtlu ilköğretim 1. sınıf öğrencisi Yusuf, kazada yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburtlu ilköğretim 1. sınıf öğrencisi Yusuf, kazada yaşamını yitirdi

İHA

Bayburtlu ilköğretim 1. sınıf öğrencisi Yusuf, kazada yaşamını yitirdi

Bayburt’un Demirözü ilçesinden ilköğretim 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç, okula giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün Kelkit’te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuğunu bırakmak için Zübeydehanım Caddesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun girişinde tali yola giren E.İ. yönetimindeki 29 AV 669 plakalı otomobil, o sırada öğlen yemeğini yedikten sonra okuluna giden 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç’a çarptı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kadın sürücü E.İ. gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yusuf Osman Kılıç’ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş Köyüne gönderildi.
Yusuf Osman Kılıç’ın cenazesi, bugün köyünde öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en çok atıf alan bilim insanları sıralamasında Bayburt’tan 5 isim yer aldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en çok atıf alan bilim insanları ...
Bayburt’ta afet risk azaltma planı tamamlandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta afet risk azaltma planı tamamlandı
AFAD’tan Aras Edaş personeline farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER AFAD’tan Aras Edaş personeline farkındalık eğitimi
Bayburt Devlet Hastanesinde ikinci tomografi cihazı hizmete alındı
YEREL HABERLER Bayburt Devlet Hastanesinde ikinci tomografi cihazı ...
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ...
27. dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bayburt’ta konferans verdi
YEREL HABERLER 27. dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bayburt’ta ...
“Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” isimli projeye ...
Bayburt'ta 2021 Kasım ayında 98 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt'ta 2021 Kasım ayında 98 konut satıldı
Bayburt Üniversitesinden arıcılığı geliştirecek proje
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden arıcılığı geliştirecek proje

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.