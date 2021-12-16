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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’ten gönderilen bayrak ve toprak Bayburt’ta teslim alındı

İHA

Gaziantep’ten gönderilen bayrak ve toprak Bayburt’ta teslim alındı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Bayburt'a gönderilen al bayrak ve şehitlik toprağı Vali Yardımcısı Muhammet Fazıl Tüzel tarafından teslim alındı.
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 80 ile bayrak ve toprak gönderildi.
Erzurum'un ardından Bayburt'a gelen Gaziantepli Öğretmen Mehmet Fazıl Saçaklı ile öğrencisi Miktat Cento, Bayburt Valiliği'nde düzenlenen takdim töreniyle al yıldızlı bayrak ve şehrin şehit kanlarıyla sulanmış toprağını Vali Yardımcısı Tüzel'e teslim etti.
Antep halkının Fransız işgaline karşı dirayet ve kararlılığını getirdiği mesajda çarpıcı biçimde gözler önüne seren Cento, “Bu şehirde taş taş üstünde kaldıkça ve bir Türk sağ oldukça bu şehir kapılarını size açmayacak ve Türk’ün kim olduğunu burada da göreceksiniz. Kalemize beyaz bayrak çekmemizi istiyorsunuz. Biz Albayrak çekeriz” ifadeleriyle emanetleri takdim etti.
Vali Yardımcısı Tüzel ise egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü ay yıldızlı bayrak ile kutsal vatan toprağını teslim alarak Saçaklı ve Cento’ya tebrik ve teşekkürlerini bildirdi.
İkili daha sonra Bayburt Valiliği’nden ayrıldı.

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