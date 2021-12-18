Bayburtlu üreticilere destek ödemeleri başladı

Bayburt’ta yaşanan kuraklıktan dolayı zarar gören üreticilere destekleme ödemeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 farklı kalemde toplam 2 milyar 700 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuraklık desteği kapsamında 2 milyar 547 milyon lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 38 milyon lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon lira, yem bitkileri desteği kapsamında 1 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 692 milyon 61 bin liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bu kapsamda, Bayburt genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Bayburtlu üreticilere yapılacak olan destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yapılacak olan verim kaybı destek ödemeleri kapsamında, Bayburt’ta ki bin 186 çiftçiye 46 bin 60 dekar alandaki kayıplara karşılık toplamda 3 milyon 224 bin 41 TL destek ödemesi yapılacak.

Kuraklık desteği ödemesi, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'dan itibariyle, 6 olanlara 24 Aralık 2021 tarihinde, 4 olanlara 31 Aralık 2021 tarihinde, 2 olanlara 7 Ocak 2022 tarihinde, 0 olanlara ise 14 Ocak 2022 tarihinde ödeme yapılacak.

Diğer destek ödemeleri ise 17 Aralık 2021 tarihinde saat 18.00 itibariyle tek seferde hesaplara aktarılacak.

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