Bayburt’ta kar yağışıyla birlikte ekipler sahaya indi

Bayburt’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Bayburt Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışması başlattı.

Bayburt’ta gece saatlerinde yağan kar yağışı şehri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışının ardından soğukların da etkili olduğu Bayburt'ta vatandaşların ve sürücülerin mağdur olamaması için belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyerek başaldı. Ekipler kaza ve olumsuzluklara karşı ise tuzlama çalışması yapıyor.Kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor.

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