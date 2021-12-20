Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri, uygulamalı kabin eğitimi aldı

Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bir hava yolu şirketinin eğitim merkezinde uygulamalı kabin eğitimi aldılar.

Kabin eğitimine; Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin yanı sıra Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cihan Gökçe ve bölüm hocaları Öğr. Gör. Dr. Tuğba Yıldız, Öğr. Gör. Alper Abca ve Öğr. Gör. Yunus Yücel katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen eğitimde kabin hizmetleri bölümü öğrencileri, acil durumlarda neler yapacaklarını gerçekçi simülatörlerde deneyimlediler. Öğrenciler simüle edilmiş yolcu kabinlerinde; gökyüzünde bir risk halinde, denize ya da karaya zorunlu inişte yaşanabilecek durumlar canlandırılarak, yolcuların kurtarılması için neler yapacakları uygulamalı olarak gösterildi.

Merkezde gerçekleştirilen eğitim kapsamında kabin içi yolcu bilgilendirme, yönlendirme ve servis tekniklerinin incelenmesiyle birlikte 'Kabin Acil Durum Eğitim Aracı' ile kabin içi yangın ve yangın söndürme, uçak acil iniş ve pas geçme prosedürleri, kokpit ve kabin kapı uygulaması, oksijen maskesi uygulaması, karaya ve suya acil iniş, acil çıkış prosedürü ve slide tahliye senaryoları uygulaması yapılarak acil müdahale teknikleri incelendi.

Bunun yanında suya acil iniş sonrası bota biniş ve kurtarma senaryoları uygulanarak kabin görevlisi için gerekli olan acil durum eğitimleri verildi.

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