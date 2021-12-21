Bayburt’ta kardan kapalı köy yolu kalmadı Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor, 69 köy yolu ulaşıma kapalı

Yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışının etkili olduğu Bayburt’ta ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan daralan köy yollarında genişletme ve tuzlama çalışması yaptı.

Önceki gün Bayburt merkeze yağan kar gündüz hava sıcaklığıyla yerden kalkarken yüksek kesimlerde aralıklı tipi etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt’ta kapalı köy yolu bulunmuyor. Bayburt Trabzon sınırı Soğanlı dağındaki 3 köyde ise vatandaşların kışın boşaltarak şehirde ikamet etmeleri üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri kardan dolayı daralan yollarda çalışma yaparak yol genişletme çalışmasını tamamladı.



‘Doğu Anadolu’da 3 ilde 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor’

Erzincan, Erzurum ile Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan’da 29, Erzurum’da 583, Ağrı’da 69 olmak üzere toplamda 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



‘Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor’

Tipi ve görüş olmaması nedeniyle dün ara ara trafiğe kapatılan ErzincanTunceli karayolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılırken, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, zaman zaman ise kısa süreli fırtına (4070 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Bölgede fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Bayburt ve Erzurum'da 2, Ağrı ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 7, Tunceli'de 2, Ağrı ve Erzincan'da 1, Ardahan'da 0, Bayburt, Erzurum ve Kars'ta ise sıfırın altında olmak üzere 1 derece olması bekleniyor.

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