Bayburt’ta kardan kapalı köy yolu kalmadı Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor, 69 köy yolu ulaşıma kapalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kardan kapalı köy yolu kalmadı Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor, 69 köy yolu ulaşıma kapalı

İHA

Bayburt’ta kardan kapalı köy yolu kalmadı Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor, 69 köy yolu ulaşıma kapalı

Yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışının etkili olduğu Bayburt’ta ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan daralan köy yollarında genişletme ve tuzlama çalışması yaptı.
Önceki gün Bayburt merkeze yağan kar gündüz hava sıcaklığıyla yerden kalkarken yüksek kesimlerde aralıklı tipi etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt’ta kapalı köy yolu bulunmuyor. Bayburt Trabzon sınırı Soğanlı dağındaki 3 köyde ise vatandaşların kışın boşaltarak şehirde ikamet etmeleri üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri kardan dolayı daralan yollarda çalışma yaparak yol genişletme çalışmasını tamamladı.

‘Doğu Anadolu’da 3 ilde 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor’
Erzincan, Erzurum ile Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan’da 29, Erzurum’da 583, Ağrı’da 69 olmak üzere toplamda 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

‘Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor’
Tipi ve görüş olmaması nedeniyle dün ara ara trafiğe kapatılan ErzincanTunceli karayolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılırken, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, zaman zaman ise kısa süreli fırtına (4070 kilometre/saat) şeklinde esecek.
Bölgede fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Bayburt ve Erzurum'da 2, Ağrı ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 7, Tunceli'de 2, Ağrı ve Erzincan'da 1, Ardahan'da 0, Bayburt, Erzurum ve Kars'ta ise sıfırın altında olmak üzere 1 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Epcim: “Türkiye insanlığın kurtuluş ve merhamet adası”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “Türkiye insanlığın kurtuluş ve merhamet ...
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri, uygulamalı kabin eğitimi aldı
YEREL HABERLER Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri, uygulamalı ...
Bayburt’ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor
YEREL HABERLER AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Bayburt’ta kar yağışıyla birlikte ekipler sahaya indi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar yağışıyla birlikte ekipler sahaya indi
Bayburt kent merkezi beyaza büründü, çocuklar kartopu keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Bayburt kent merkezi beyaza büründü, çocuklar kartopu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.