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Bayburt’ta Covid-19 ve korunma yollarına yönelik konferans verildi

İHA

Bayburt’ta Covid-19 ve korunma yollarına yönelik konferans verildi

Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencileri tarafından, Halk Sağlığı dersi kapsamında Covid19 içerikli bir konferans düzenlendi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Sönmez Sarı öncülüğünde gerçekleştirilen konferans, Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda yapıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün katkıları ile gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Merve Minnet ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Eylül Acar katıldı.
“Covid19 ve Korunma Yolları” başlıklı konferansta, Uzman Dr. Acar tarafından, Covid19 hastalığının enfeksiyon kaynağı, bulaşma yolu, bulaştırıcılık süresi, klinik belirtileri, tanı konması, tedavi durumları; Uzman Dr. Minnet tarafından ise maske, mesafe, çevre hijyeni, ilaç ve aşı çalışmaları, aşının önemi konularında katılımcılara bilgi verildi.
Konferans, teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Covid19 ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Sebahattin Canmemiş ve başkan yardımcıları, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

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