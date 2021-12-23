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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okullarına iç ısıtan kampanya

İHA

Köy okullarına iç ısıtan kampanya

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Elim Sende Topluluğu, köy okullarında eğitim gören öğrenciler için kampanya başlattı.
Üniversite öğrencilerinin gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlediği kampanyayla ilgili bilgi veren Elim Sende Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Tunahan Filiz, köy okullarında özellikle okul öncesi araç ve gereçlerin temininde zorluklar yaşandığını gözlemlediklerini belirterek, kırtasiye malzemesi ve giyim ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattıklarını belirtti.
Bayburt kamuoyunda destek beklediklerini ifade eden Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Küçük çocukların kalplerine dokunmak ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak. Her çocuğun eşit eğitim alması gerektiği sürekli ifade edilen konuların başında gelmektedir. Ancak köy okullarına devam eden minik yavrularımızın çeşitli sebeplerden dolayı özellikle okul öncesi araçgereçlerini temin etmekte zorlandıklarını biliyoruz. Öğretmenler araçgereç eksikliğinden dolayı çocukların eğitimlerinde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Çocukların yaşamış oldukları bu zorlukların giderilmesi ve eğitimlerine daha etkili bir şekilde devam edebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduklarını çeşitli yardım platformlarında gözlemliyoruz. Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO Elim Sende Topluluğu olarak köy okullarında eğitimlerini sürdüren okul öncesi öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin kırtasiye malzemesi ve giyim ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattığımız kampanyaya sizleri de davet ediyoruz. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.”

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