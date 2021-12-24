Bayburt’ta kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları değerlendirildi

İHA

Bayburt’ta kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları değerlendirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kurulu yılsonu değerlendirme toplantıları Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Cüneyt Epcim ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları konusunda yıl boyu yapılan çalışmalar değerlendirildi, koordinasyonu gerektiren durumlar ele alındı.
Vali Epcim, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları konularında gerçekleştirilen çalışmaların eş güdüm içerisinde ve dikkatle gerçekleştirilmesini istedi. Konuya yönelik kurum ilgilileri ve sivil toplum kuruluşlarının bu noktada çalışmalara sunacağı katkının önem taşıdığına değinen Vali Epcim, “Farkındalığı artırıcı çalışmalara önem verilmesini istiyoruz. Örneğin dijital bağımlılıkla mücadele hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile Yeşilay’ın ilerleyen günlerde bir proje başlatacağını biliyoruz. Bu çok önemli.” dedi.
Ülke genelinde üzerinde önemle durulan bir diğer başlığın suça sürüklenen çocuklar olduğuna değinen Vali Epcim, bu konudaki sosyal, ekonomik ve kültürel arka plan araştırmalarının önemine işaret etti.
Toplantı katılımcıların ilgili konularda değerlendirme ve görüşlerini paylaşmalarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevlütoğulları, Şoförler Odası Başkanlığına aday
YEREL HABERLER Mevlütoğulları, Şoförler Odası Başkanlığına aday
Muhtarlar derneğinden Vali Epcim’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Muhtarlar derneğinden Vali Epcim’e teşekkür ziyareti
Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor
YEREL HABERLER Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini ...
Köy okullarına iç ısıtan kampanya
YEREL HABERLER Köy okullarına iç ısıtan kampanya
Bayburt’ta Covid-19 ve korunma yollarına yönelik konferans verildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Covid-19 ve korunma yollarına yönelik ...
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı düştü
Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik
YEREL HABERLER Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.