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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt buz tuttu

İHA

Bayburt buz tuttu

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gündüz saatlerinde eksi 16’yı gösterdiği kentte, araçların mazot depoları dondu, aküler boşaldı.
Bayburt kent merkezinde mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Dün yağan karla birlikte beyaza bürünen kentte soğuk ve ayaz etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar adeta Sibirya’yı andıran bir manzarayla karşılaştı. Soğuk hava bazı araçların mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesine neden oldu.
İzmir’den Bayburt’a gelen bir genç, gördüğü manzara karşısında adeta şoka uğradı. Aracını çalıştıramayan genç, başka vatandaşlardan destek alarak otomobilini çalıştırabildi. Genç adam, “Ben böyle bir soğuk görmedim. Araç donmuş çalışmıyor. Bir yere yetişmem de gerekiyordu. Uğraştık, başka vatandaşlar da yardımcı oldu anca çalıştırabildim” dedi.
Öte yandan, Bayburt’ta etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin de yüzeyi kısmen donmaya başladı, saçaklardan buz sarkıtları uzandı.
Bayburt gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22, gündüz ise 16 derece olarak termometreye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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