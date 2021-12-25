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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Kalite ve Akreditasyon Bilgilendirme semineri

İHA

Bayburt’ta Kalite ve Akreditasyon Bilgilendirme semineri

Bayburt Üniversitesinde, üniversitenin eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin gelişimine yönelik Kalite ve Akreditasyon Bilgilendirme semineri düzenlendi.
Seminer; öğretim programlarının yenilikçiliği ve sürekli gelişimine yönelik alanında önemli bir akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) işbirliği ile gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak Avrasya Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda FEDEK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan İnan katıldı.
Eğitimde kalitenin artması ve yükseköğretimde başarı elde edilmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı bilgilendirme seminerinde Prof. Dr. İnan tarafından; öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları, öğretim kalitesinin yükseltilmesi, şeffaflık, tanınırlık, program yeterlilikleri, öğrenim kazanımları, yükseköğretim politikaları, FEDEK değerlendirme ve akreditasyon sürecinin temel özellikleri gibi konularda katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.
Kalite ve akreditasyon ve bu kalitenin sürekliliğinin çok önem arz ettiğini ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise; “Yükseköğretim kurumları olarak kendinizi ve eğitimi geliştirerek kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Üniversitemizin kendi kalite sistemini oluşturmak gayesiyle gerçekleştirdiğimiz seminerimizde, Avrasya Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda FEDEK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan İnan hocamızın bilgilendirmelerini de çok kıymetli buluyoruz. Bu vesile ile programımıza katılım sağlayan rektörlerimize ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Programın sonunda Prof. Dr. İnan tarafından, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.
Programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları, dekanlar, müdürler ile akademik ve idari personeller katıldı.

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