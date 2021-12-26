Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Bayburt'ta saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, BayburtErzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aleyna K., idaresindeki 38 VK 087 plakalı otomobil seyir halindeyken M.G. yönetimindeki saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri yaralı kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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