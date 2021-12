Vali Epcim, muhtarlarla bir araya geldi

Bayburt’ta Vali Cüneyt Epcim başkanlığında köy muhtarlarının katılımıyla il genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı tarafından gündemdeki yatırım projeleri değerlendirildi. Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yoğun ilgi gösterilen toplantıda ulaşımdan sağlığa, alt yapıdan tarıma kadar birçok alanda kaydedilen gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantı açılışında konuşan Vali Cüneyt Epcim, pandemi sürecinin zorluklarına karşın yatırımlar noktasında 2021’in zirve bir yıl olduğunu söyledi. İki yıldır yoğun mücadele verilen koronavirüs pandemisinin devam ettiğini ifade eden Vali Epcim, dünya genelinde vaka sayılarındaki artışa rağmen Bayburt’un iyi bir noktada olduğunu bildirdi.

Vali Epcim, Bayburt’un günlük vaka sayılarına göre Türkiye’deki en düşük illerden biri olduğunu belirterek, “Bu çok memnuniyet verici. İnşallah bu süreci bu şekilde devam ettiririz. Yeni varyantlara karşı da yapmamız gereken bireysel tedbirleri almamızı ve vatandaşımızı bu yönde uyarmayı sizlerden temenni ediyoruz” diye konuştu.

Pandemi sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini hissettirmeme çabası içerisinde olduklarını belirten Vali Epcim, fiber internet alt yapısından, içme suyu ve kanalizasyon gibi köylerin birçok ihtiyacını giderme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Ulaşım ve altyapı bakımından geçmiş yıllara göre bir kıyaslama yapıldığında zirve yılın 2017 olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “2017 yılına yakın bir yatırım yapmanın becerisini gösterdik. Bu manada İl Özel İdaremizi tebrik ediyorum. İl Genel Meclis Başkanımız uhdesinde İl Genel Meclis Üyelerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu süreçte her zaman birlikte olduğumuz milletvekilimize özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Yıl içerisinde 40’tan fazla köye fiber internet altyapısı götürüldüğünü vurgulayan Vali Epcim, normal dönemlerde sürecin bir ya da iki köy şeklinde yürütüldüğüne dikkat çekti.

Vali Epcim, eldeki veriler ışığında şebeke ve internet sorunu yaşayan 12 köy olduğunu ve gelecek yıl buralar için özel bir çalışma yapılacağını aktardı. Köylerin sorunlarını yakından takip ettiklerinin altını çizen Vali Epcim, şöyle devam etti: “Gelinen noktada, pandemi sürecinin yaşandığı, ödeneklerin olabildiğince azaldığı bir dönemde Bayburtlular olarak bizler olabildiğince şanslıyız. Neredeyse tarihimizin zirve yılı kadar yatırım yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bu bizim için çok önemli bir gelişmedir. Bu süreçte bakanlıkların önemli projeleri oldu. Başta hastaneler olmak üzere her iki ilçemizde entegre hastaneleri tamamlamış bulunuyoruz. Merkezde sağlık ocağı inşaatları devam ediyor. Eğitim yatırımları diğer yandan devam ediyor. Gençlik ve spora ilişkin yatırımlar devam ediyor. Her alanda az da olsa ilerleyen çalışmalar var. Havalimanının 2023 yılına yetiştirilmesi için yoğun bir çabamız var.”

Milletvekili Fetani Battal ise muhtarlık sisteminin kökeninin Osmanlı Devleti dönemine kadar uzandığına değindi. O dönem uygulanan tımarlı sipahi sisteminin bugünkü muhtarlık kurumunun temelini oluşturduğunu anlattı.

Milletvekili Battal kendisinin de bir köylü çocuğu olduğundan örnek verdi. Türkiye’nin gelişim hikâyesi ile köylerin gelişiminin doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yapan Battal, 2002 seçimlerinin ardından uygulanmaya başlanan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi ile köylerdeki altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu anlattı.

Milletvekili Battal her yıl KÖYDES kapsamında sağlanan ödenekleri belirlenen kriterlere göre köyler için paylaştırdıklarını ve adil bir sistemle ihtiyaçların giderildiğini belirtti.

Kışla projesinin Bayburt için adeta ikinci bir üniversite olduğunu söyleyen Milletvekili Battal, “Arpalı ve Aydıntepe bölgemizde, Akşar Köyü tarafına düşen alanda bizim bir komando ve bir de topçu taburumuzun yer alacağı çalışmalar devam ediyor. İnşaatın birinci etabı Nisan ya da Mayıs aylarında bitecek. İkinci etabı bu yıl ihale edilip yoluna devam edecek. Genel Kurmay Başkanımız Yaşar Güler Paşa’mızın özel desteğiyle bize Bayburt olarak ikinci üniversite kadar imkân sunan öyle bir askeri arka plana sahip olacağız” şeklinde konuştu.

Milletvekili Battal, Kop ve Vauk tünellerinin inşaatlarına devam edildiğini ve havalimanı ile askeri kışla projeleriyle birlikte çalışmaların tamamlanmasının 2023 yılı olarak planlandığını dile getirdi.

Bayburt Gümüşhane Havalimanı’nda zemin çalışmalarının tamamlandığını aktaran Battal, zeminde yalnızca koruyucu tabaka yapımının kaldığı bilgisini paylaştı. Yılbaşında yapılacak terminal ihalesinin ardından 2023’e doğru havalimanının kullanıma açılacağını ifade eden Battal, “Bunlar büyük projelerdir. Büyük kaynaklar harcanmaktadır. Netice itibariyle şehrimizin doğuya, batıya, güneye ve kuzeye açılacağı çalışmaların merkezinde oturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Battal, tarım ve hayvancılık çalışmalarına ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz Bayburtlular olarak geçimini hayvancılık ve çiftçilikten sağlayan insanlarız. Suyu toprakla buluşturmanın ne olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Son 20 yılda Bayburt’ta sulanabilir alanların tamamını sulamak üzere bir seferberlik halindeyiz. Bugün Demirözü bölgemizde hayata geçen barajımızla biz 130 bin dönüm araziyi sulayacak durumdayız. Bu yıl onun zevkini yaşadık. Bunun ne anlama geldiğini yaşanan kuraklıkta hepimiz gördük. Aynı şekilde Kırklartepe Barajı’mız üç yıl önce başlamıştı. Bu sene gövde çalışmaları bitti. Su tutmaya başladık. Sulama kanalı çalışmaları da bu yıl devam edecek. Hayata geçtiğinde Yukarı Kışlak, Aşağı Kışlak, Söğütlü, Sancaktepe, Bayırtepe Vadisi’nin tamamı, Keçevi ovasının tamamı, Mutlu, Danişment ve üniversitemize kadar olan bu büyük bölge damlama ve yağmurlama yöntemiyle sulayabileceğimiz aşamaya gelmiş olacak. Bu bizim için çok heyecan verici. Aynı şekilde Demirözü Barajımızın üst kısmındaki alanları sulayacak, Gökçedere ve yukarı kısım ile Beşpınar ve yukarı kısımları sulayacak Çamur Barajı’nın çalışmaları üç yıldır devam ediyor. Bu yıl çalışmalar hızlandı. Önümüzdeki yıl daha da hızlanacak. Orası bittikten sonra az önce ifade ettiğim bu büyük alan, tahmini 58 bin dönüme tekabül ediyor, aynı standartlarda sulanmış olacak. Aydıntepe ovamızın tamamı sulayabilmek için Gümüşdamla ve Sorkunlu barajları projelerinin bu sene ihalesi yapıldı. Projelerine başlanacak. O projelerin bitimiyle yapım çalışmalarına başlanacak. Bu iki baraj bittikten sonra Bayburt olarak sulanabilir alanlarımızın yüzde 90’ının üstünü suya kavuşturmayı başarmış olacağız. Bu dünya standartlarının üstünde bir başarı olacak. Bizim üniversitemiz ne kadar önemliyse, hayvancılığımız da tarımımız da o kadar önemli.”

Milletvekili Battal son iki yılda hayvancılık alanında büyük destekler olduğunun altını çizdi. Bayburt Valiliği koordinasyonunda uygulanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini işaret eden Battal, küçükbaş hayvan sayısının bu sayede 30 binlerden 120 binlere geldiğini söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı da Vali Cüneyt Epcim öncülüğünde İl Özel İdaresi’nin güzel işler yaptığına inandıklarını ifade etti. Vali Epcim ile İl Özel İdaresi’ne teşekkürlerini dile getiren Başkan Yardımcı, Milletvekili Fetani Battal’a da ayrıca teşekkürünü bildirdi.

Toplantı muhtarların sorun ve taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.

