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“İkametini Bayburt’a al, yaşadığın şehre sahip çık”

İHA

“İkametini Bayburt’a al, yaşadığın şehre sahip çık”

Bayburt Belediyesi, üniversite öğrencilerine çağrıda bulunarak ikametgâhlarını Bayburt’a almalarını istedi.
Bayburt Belediyesi, “İkametini Bayburt’a al, yaşadığın şehre sahip çık” sloganıyla Bayburt’ta ikametgâhları bulunmayan Bayburtluları ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ikametgâhlarını Bayburt’a almaları için çağrıda bulundu.
Belediyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bayburt Belediyesi olarak tarih ve kültür şehrimize çıktığımız hizmet yolunda en büyük gelir kaynağımız olan devlet payı her yıl Aralık ayında ki nüfusa göre hesaplanarak belirlenmektedir. Nüfusumuz ne kadar büyük olursa devletimizden alacağımız payda o kadar büyük olur. Dolayısıyla belediyemizin ekonomisi güçlü olunca da hizmet kalitesi aynı oranda yüksek olur. İkametgâhı Bayburt’ta olmayan ama yılın büyük bir bölümünü şehrimizde geçiren değerli hemşerilerimiz ile Bayburt Üniversitesi’nde okuyan öğrenci kardeşlerimizden ricamız ikametgâhlarını Bayburt’umuza almalarıdır.
Unutmayalım ki, belediyemiz ekonomik olarak ne kadar güçlü olursa Bayburt'umuz modern bir şehir olma yolunda o kadar hızlı ilerler, hizmet kalitesi artar. ‘İkametini Bayburt’a al, yaşadığın şehre sahip çık’, son tarih 31 Aralık 2021” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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