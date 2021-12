Bayburt’ta suni tohumlama yöntemiyle doğan buzağı, süt ırkına ait ilk buzağı olarak kayıtlara geçti

Bayburt’un Yukarı Kıratlı köyünde suni tohumlama yöntemiyle doğan buzağı, kentte süt ırkına ait ilk buzağı olarak kayıtlara geçti.

Büyükbaş hayvancılıkta ırk çeşitliliğini artırmak ve yüksek verimli buzağı elde etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) Bayburt'ta da sene başından itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Yürütülen proje kapsamında Bayburt'un Yukarı Kıratlı köyünde suni tohumlama yöntemiyle doğan buzağı, süt ırkına ait ilk buzağı olarak kayıtlara geçti. Bayburt'ta ilk defa süt ırkından buzağı doğduğunu söyleyen buzağı sahibi Deniz Aslan, ahırdaki hayvanlarının hepsinin et ırkına ait hayvanlar olduğunu dile getirdi.

Ahırındaki tüm hayvanların besili olduğunu ancak az miktarda süt verdiklerinin altını çizen Aslan, "50 civarında büyükbaş hayvanım var, hepsinin kilosu yerinde ama süt miktarımız çok az bu nedenle süt ve süt ürünlerinde ciddi bir üretim sorunu var. Et ırkından yana belli bir kaliteye ulaştık zaten projenin amacı et ırkını geliştirmekti faydasını da gördük. Doğan bu buzağı sayesinde süt ırkına yönelerek, süt başta olmak üzere süt ürünlerinde artış elde edeceğiz" diye konuştu.



"Süt oranını artırmak için elimden geleni yapacağım"

Süt ırkı büyükbaş hayvanların artması için Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olacağını söyleyen Aslan, "Süt oranımız çok düşük hiçbir inekten 1015 litre süt alamıyoruz, 45 litreyle sınırlı kalıyor 7 litreyi geçen olmuyor. Süt danamızın doğmasıyla birlikte bu oran gitgide artarak 2 katına çıkacak amacım süt miktarını artırarak üretime katkı sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre proje kapsamında 13 bin 500 hayvanda tohumlama yapıldı.

