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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim’e muhtarlardan çift şerit yol teşekkürü

İHA

Vali Epcim’e muhtarlardan çift şerit yol teşekkürü

Bayburt ile Erzurum’un Pazayolu ilçesine bağlı Konakyeri Köyü arasında gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Güzergah üzerindeki Yoşalık Mevkii’nde daha önce yapılan çelik bariyer uygulamasına ek olarak belirli noktalarda tek şeride düşen kısımlar iki şeritli olacak biçimde yeniden düzenlendi.
Bayburt’ta, kış mevsiminin başlangıcıyla birlikte trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildi. İl Özel İdaresi ekipleri merkeze bağlı köylerde trafik güvenliği tehlikeye sokacak kısımlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Merkez’e bağlı Taht Köyü grup yolunun Yoşalık mevkiinde bu kapsamda yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Özellikle kış mevsimi ile yağışlı havalarda sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan noktalar yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergah üzerindeki köylerin muhtarları Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Ziyarette Yerlice, Uluçayır, Kurbanpınar, Taht, Polatlı ve Erzurum’un Pazaryolu İlçesi’ne bağlı Konakyeri köyü muhtarı Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirdi.
Vali Epcim, ziyaretine gelen muhtarlara teşekkür ederek çalışmaların bölgedeki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Muhtarlar adına söz alan Yerlice Köyü Muhtarı Yaşar Gülhan ise bölgede uzun yıllardır gündemden düşmeyen sorunun çözümünün köylerde sevinçle karşılandığını söyledi. Yol genişliğinin daha önce belirli noktalarda tek şeride düştüğünü ve yağışlı havalar ile kış mevsiminde kazaların yaşandığını dile getiren Gülhan, “Geçen yıllarda gerçekleştirilen çelik bariyer uygulamasıyla bir rahatlama yaşandı. Ardından bölge köylerin muhtarları olarak yolun genişletilmesi yönünde talebimizi Valimiz Cüneyt Epcim’e ilettik. Kendisi konunun hassasiyetine istinaden gerekli talimatları vererek çalışmaları başlattı. Daha önce tek şeride düşen kısımlar genişletilerek artık iki aracın rahatlıkla geçebileceği bir duruma getirildi. Bizler de bu vesileyle bugün Valimiz Cüneyt Epcim’i ziyaret ederek, bölge köylerde yaşayan vatandaşlarımız adına kendilerine ve ekibine teşekkürlerimizi ilettik. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Emeği geçen, bizlere desteklerini esirgemeyen İl Genel Meclis Başkanımız Bülent Yardımcı’ya, İl Özel İdaremize ve ekiplere de ayrıca teşekkür ederiz.” diye konuştu.
Ziyarette Yerlice Köyü Muhtarı Yaşar Gülhan, Uluçayır Köyü Muhtarı Mahmut Kaymaz, Kurbanpınar Köyü Muhtarı Maksut Coşkun, Taht Köyü Muhtarı Hüsamettin Kuyruk, Polatlı Köyü Muhtarı Hanefi Turanoğlu ile Konakyeri Köyü Muhtarı Recep Köroğlu yer aldı.

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