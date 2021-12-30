Bayburt’ta Uluslararası Öğrenciler Derneği mensuplarına afet farkındalık eğitimi verildi

Afete Hazırlık Yılı Kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ve STK’lara eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bayburt’ta Uluslararası Öğrenciler Derneği mensuplarına AFAD ekipleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince eğitimlerde toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla afet öncesisırasısonrasında neler yapılması gerektiği, yapısal olmayan riskler, tehlike avı, afet bilinci, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği konularında sunum yapıldı.

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