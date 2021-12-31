Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

Bayburt’un en köklü kulüplerinden birisi olan Kurtuluş spor yeniden başarı dolu günlerine dönmek için çalışmalara başladı.

1957’de kurulan ve birçok başarılara o dönemde imza atan kulüp, Bayburtlu bürokrat Ali Vahit Atıcı’nın devreye girmesiyle yeniden altyapı çalışmalarına başladı.

Yapılan kongrede görevi devralan, Ali Vahit Atıcı kulübün geçmiş ve gelecek dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş sporun yeni başkanı seçilen Ali Vahit Atıcı yaptığı açıklamada; “Kulübümüz Bayburt'un 1957 kurulmuş en eski kulüplerinden biridir. İsmi Bayburt’umuzun kurtuluşundan almış renkleri kırmızı siyahtır kırmızı şehitlerimizin kanını temsil eder siyah renginiz Bayburt’umuzun işgal altında ki kara günlerini temsil ediyor. Bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş başta, Kenan Koç, Asım Durulmuş, İsmail Albayrak Sabri Subay, Ziya Öztürk, Ükkaşe Emir, Adem Aydoğdu, Yaşar Kobal, Yaşar Durmuş, Yavuz Çoban, ve ismini sayamadığım nice emektarlarımızı hasretle anıyorum ahirete göç etmiş büyüklerimize Allah rahmet diliyorum hayatta olanlara can sağlığı diliyorum.

Kulübümüzde bugüne kadar yöneticilik yapmış kulüp üyelerine de buradan özlem içerisinde olduğumuzu söylemek isterim Bayburt il takımı olan kurtuluş sporumuz bundan sonra da hedeflerini büyüterek Bayburt gençliğine hizmet edecektir. Bir önceki Başkanımız, Yavuz Çoban’a da bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü tezekkür ediyorum. Şehrimizden, Hakanlar yetiştirip dünya futboluna neden kazandırmayalım?

Bölgede alt yapı ve A takımı ile futbol branşta hizmet edecektir. Yeni yönetimde ki arkadaşlarımız ve üyelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hocalarımıza futbolcularımıza başarılar dilerim. Bizden önce ki yönetimimiz ve başkanımızın emeği çok büyük kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve biliyorum ki bu yolda bize abilik yapacaklardır. Şimdi önümüze bakıp Bayburt gençliği ile birlikte olup gençleri spor alanında ki hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Amacımız şehrimizdeki sporcu kardeşlerimizin yeteneğini ortaya çıkarmak telefonum 7/24 açık bu şehrin evlatlarına kapımız sonuna kadar açık Bayburt’tan neden bir yıldız çıkarmayalım, Hakan Çalhanoğlu gibi bir isim şehrimizin bağrından yetişti nice hakanları bu şehirden yetiştirecek dünyaya şehrimizin ismini duyuracağız. Her şey Bayburt için“ dedi.

Kongre sonrası yönetim ve futbolcuları ziyaret eden Atıcı günün anısına fotoğraf çektirip takımdan şampiyonluk sözü aldı.

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