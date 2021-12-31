Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

İHA

Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

Bayburt’un en köklü kulüplerinden birisi olan Kurtuluş spor yeniden başarı dolu günlerine dönmek için çalışmalara başladı.
1957’de kurulan ve birçok başarılara o dönemde imza atan kulüp, Bayburtlu bürokrat Ali Vahit Atıcı’nın devreye girmesiyle yeniden altyapı çalışmalarına başladı.
Yapılan kongrede görevi devralan, Ali Vahit Atıcı kulübün geçmiş ve gelecek dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurtuluş sporun yeni başkanı seçilen Ali Vahit Atıcı yaptığı açıklamada; “Kulübümüz Bayburt'un 1957 kurulmuş en eski kulüplerinden biridir. İsmi Bayburt’umuzun kurtuluşundan almış renkleri kırmızı siyahtır kırmızı şehitlerimizin kanını temsil eder siyah renginiz Bayburt’umuzun işgal altında ki kara günlerini temsil ediyor. Bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş başta, Kenan Koç, Asım Durulmuş, İsmail Albayrak Sabri Subay, Ziya Öztürk, Ükkaşe Emir, Adem Aydoğdu, Yaşar Kobal, Yaşar Durmuş, Yavuz Çoban, ve ismini sayamadığım nice emektarlarımızı hasretle anıyorum ahirete göç etmiş büyüklerimize Allah rahmet diliyorum hayatta olanlara can sağlığı diliyorum.
Kulübümüzde bugüne kadar yöneticilik yapmış kulüp üyelerine de buradan özlem içerisinde olduğumuzu söylemek isterim Bayburt il takımı olan kurtuluş sporumuz bundan sonra da hedeflerini büyüterek Bayburt gençliğine hizmet edecektir. Bir önceki Başkanımız, Yavuz Çoban’a da bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü tezekkür ediyorum. Şehrimizden, Hakanlar yetiştirip dünya futboluna neden kazandırmayalım?
Bölgede alt yapı ve A takımı ile futbol branşta hizmet edecektir. Yeni yönetimde ki arkadaşlarımız ve üyelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hocalarımıza futbolcularımıza başarılar dilerim. Bizden önce ki yönetimimiz ve başkanımızın emeği çok büyük kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve biliyorum ki bu yolda bize abilik yapacaklardır. Şimdi önümüze bakıp Bayburt gençliği ile birlikte olup gençleri spor alanında ki hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Amacımız şehrimizdeki sporcu kardeşlerimizin yeteneğini ortaya çıkarmak telefonum 7/24 açık bu şehrin evlatlarına kapımız sonuna kadar açık Bayburt’tan neden bir yıldız çıkarmayalım, Hakan Çalhanoğlu gibi bir isim şehrimizin bağrından yetişti nice hakanları bu şehirden yetiştirecek dünyaya şehrimizin ismini duyuracağız. Her şey Bayburt için“ dedi.
Kongre sonrası yönetim ve futbolcuları ziyaret eden Atıcı günün anısına fotoğraf çektirip takımdan şampiyonluk sözü aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Epcim’den Aydıntepe Kaymakamlığı’na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den Aydıntepe Kaymakamlığı’na ziyaret
Vali Epcim, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Epcim, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ...
Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesi’nde açılış için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesi’nde açılış için geri ...
Bayburt’ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bayburt’ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü ...
Bayburt'ta yılbaşı öncesi alkol satış yerleri ve eğlence mekanları denetlendi
YEREL HABERLER Bayburt'ta yılbaşı öncesi alkol satış yerleri ve ...
Hilal Kent sitesinin su sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Hilal Kent sitesinin su sorunu çözüme kavuştu
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, Vali Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, Vali ...
Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı Kahraman’dan BGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı ...
Bayburt’ta Uluslararası Öğrenciler Derneği mensuplarına afet farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Uluslararası Öğrenciler Derneği ...
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı
Vali Epcim’e muhtarlardan çift şerit yol teşekkürü
YEREL HABERLER Vali Epcim’e muhtarlardan çift şerit yol teşekkürü
‘Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor’ isimli oyun seyirci ile buluştu
YEREL HABERLER ‘Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor’ isimli oyun seyirci ile ...
Bayburt’ta avcılar eğitimden geçti
YEREL HABERLER Bayburt’ta avcılar eğitimden geçti
Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı ...
Bayburt’ta suni tohumlama yöntemiyle doğan buzağı, süt ırkına ait ilk buzağı olarak kayıtlara geçti
YEREL HABERLER Bayburt’ta suni tohumlama yöntemiyle doğan buzağı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.