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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kar seferberliği

İHA

Bayburt’ta kar seferberliği

Bayburt'ta cadde, sokak ve parklar, kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız verdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Bayburt'ta, aralıklı kar yağışı sürüyor. Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ile belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. İl özel idaresi ekipleri de köy yollarında çalışma yürütüyor.
Karayolu yol ağında bulunan BayburtErzurum arasındaki Kop dağı, BayburtGümüşhane arasındaki Vauk dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekipler 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

‘21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor’
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; bugün Bayburt, Van, Gümüşhane, Hakkâri, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı hâkim olacak.
Salı günü ise Kastamonu, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin'de kar yağışı hâkim olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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