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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardan kapanan köy yolları tek tek açıldı

İHA

Kardan kapanan köy yolları tek tek açıldı

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak gündüz saatlerinde de yağmaya devam etti. Yoğun kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki köy yolları ulaşıma kapandı. Bayburt İl Özel İdaresine bağlı Konursu Şantiye Şefliği ekipleri 25 köy yolunu uzun çabalar sonucunda ulaşıma açtı. Konursu Şantiyesi ekipleri, Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinden olan Üzengili, Armutlu, Pelitli, Kozluk köyleri başta olmak üzere 25 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüttü. Kar temizleme araçları ve kepçeler eşliğinde yürütülen çalışmada, okul servislerinin kullandığı yollar birer birer açılarak, öğrencilerin eğitiminin akmaması için büyük çaba sarf edildi.
Öte yandan vatandaşların şehir merkezine geldiği yol güzergahları da kar temizleme araçlarıyla ekiplerce temizlenerek ulaşımda yaşanacak aksaklıkların önüne geçildi.
Konursu Şantiye Şefi Fırat Türk, uzun sürenin ardından ilk defa bu kadar kar yağışının olduğunu söyleyerek, "Birazdan şantiyemize bağlı olan köylerde karla mücadele çalışmasına çıkacağız. Arkadaşlarımız ekiplerimiz hazırlar, yaklaşık 2025 tane köyde karla mücadele çalışması yürütmek için hazırlandık şu anda çıkacağız" şeklinde konuştu.

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