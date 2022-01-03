Bayburt´ta karda horon ve şambrelli kayak

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) BAYBURT´ta etkili kar yağışını horon oynayarak kutlayanlar, karın keyfini araç arkasına iple bağladıkları şambrelle kayarak doyasıya yaşadı.
Arpalı beldesi, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Bunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, trafiğe kapalı alanda aracın arkasına iple bağladıkları şambrel üzerinde kayarak karın keyfini yaşadı. Çocuklar da şambrelle kayarak doyasıya eğlendi, kimi vatandaşlar da kar yağışını horon oynayarak kutladı.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2022-01-03 12:36:25
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