Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, şehadetinin 25. seneyi devriyesinde Arpalı'da anıldı.

Şehit Irmak’ın şehadetinin 25. yılında kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, bir konuşma yaptı. Köksal, il genelindeki şehitlerin anma programlarını ŞAGDER olarak sürdüreceklerini belirterek, "Onları unutursak biz biteriz" dedi.

Şehidin özgeçmişini okuyan Selami Köksal, "Şehidimiz Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak 1968 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve ortaokulu Kütahya'da okuduktan sonra, 1981 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'na girdi. Şırnak'ta görev yaparken, 1997 yılında Cudi dağında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yaralı askerinin yarasını sararken eşkıyanın açtığı ateş sonucu şehit oldu. Ruhu şad olsun" dedi.

Şehidin kabri başındaki törenin ardından Arpalı Merkez camisinde Mevlidi şerif okutuldu.

Anma programına, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, emniyet, jandarma, müftülük personelleri ile vatandaşlar katıldı.

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