Vali Epcim, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde öğrencilere kitap dağıttı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek kitap dağıttı.

Bayburt’ta, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen kitapların dağıtımına başlandı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda Vali Epcim, temin edilen kitapların dağıtımını gerçekleştirdi.

Vali Epcim, etkinlikte öğrencilere eğitim öğretim hayatlarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada dağıtılacak kitapların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade eden Vali Epcim, “İlgi ve destekleri için öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine canı gönülden başarılar diliyoruz.” diye konuştu. Kitap dağıtımı sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Epcim, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra okulun dil sınıfında derse katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.