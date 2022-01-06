Donan Çoruh Nehri'nde buz kütlesini sal gibi kullandı

Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)- BAYBURT´ta kısmen donan Çoruh Nehri'ndeki buz kütlesini kıran Burak Yılmaz, 15 santimetre kalınlığındaki parçayı sal gibi kullanıp, 200 metre ilerledi.
Zahit Mahallesi´nden geçen Çoruh Nehri, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kısmen dondu. Burak Yılmaz da buz kütlesini kırarak üzerine çıktı. 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullanan Yıldız, nehirde 200 metre ilerledi, daha sonra da kıyıya çıktı. Burak Yılmaz´ın bu anları, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2022-01-06 15:34:43
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