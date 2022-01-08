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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmekte olan su samurları Çoruh Nehrinde görüldü

İHA

Nesli tükenmekte olan su samurları Çoruh Nehrinde görüldü

Bayburt’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Çoruh Nehrinde yüzerlerken cep telefonuyla görüntülendi.
Soğuk kış günlerinde her sene Çoruh Nehrine misafir olan su samurları, bu sene de annesi ve yavrusuyla nehirde yüzerlerken vatandaşlar tarafından görüldü. Çoruh Nehrinin buz tutan kesimlerinde eğlenceli vakit geçiren su samurlarını vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdiler.
Gece avlandıkları ve ender görüldükleri bilinen su samurları geçtiğimiz yıllarda merkeze uzak noktalarda görülüyordu. Çoruh Nehrinin geçtiği bölgede genelde yalnız gezen ve yöre halkı tarafından 'su iti' denilen bir su samuru daha önce merkezde de görülmesine rağmen ilk kez bu kadar yakından gördüğünü dile getiren Bayburt Üniversitesi öğrencisi Kübra Doğan, “Akşam saatlerinde Çoruh kenarında arkadaşlarla yürüyüş yaparız, burada değişik bir canlı gördük biz onu en başta büyük bir balık zannettik. Daha sonra Bayburtlu olan arkadaşlarımıza sorduk, onun su samuru olduğunu söylediler. Soğuk yerlerde yaşarlarmış ben Adana’dan geliyorum Adana sıcak bir şehir hiç görmedim su samurunu canlı olarak, biraz şaşırmıştım doğrusu görmeyi beklediğim bir canlı değildi çünkü. Güzel, sevimli hayvanlar” diye konuştu.
‘Vatandaşların ilgi odakları’
Evine giderken su samurlarının eğlenceli anlarını gören Osman Gülsüm isimli vatandaş, “Evime doğru yürürken su içerisinde bir hareketlilik fark ettim. Doğal olarak o noktaya doğru bir odaklandım. Köprünün alt kısmında küçük yavru su samurunu gördüm önce. Yavru su samuru buzun kenarında oynuyordu, sonra birkaç kez suya daldı çıktı tekrar, daha sonra buzun üzerinde kenarda biraz yürüdükten sonra buzların olduğu kısıma annesiyle çıktı oynadılar. Sonra tekrar ikisi suya daldı gözden kayboldular” ifadelerini kullandı.

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