Başkan Pekmezci’den BGC’ye ’10 Ocak’ ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Pekmezci, gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gazetecilik görevini icra eden tüm basın mensuplarını kutladı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’ta, cemiyetin kurucularından olan Hükmü Pekmezci’nin her zaman Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yanında olduğunu ve destek sunduğunu belirterek, kendisine nazik ziyaret için teşekkür etti.

Gazetecilik mesleğinde sorunlar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün basın mensuplarının sorunlarını geride bıraktığı günler olarak kutlamayı arzu ettiklerine değinen Okutmuş, döviz kurlarındaki artış sonrası kağıt ve boyaya gelen yüksek zamlardan sonra baskılı gazete çıkaran gazetecilerin çok zorlu günler yaşadığını ifade etti.

İnternet medyası ile ilgili yasanın TBMM’de tartışılmaya devam ettiğini bu anlamda mesafe de kat edildiğini fakat bir sonuca bağlanamadığını ve bundan dolayı da mağduriyetler yaşandığını söyleyen Okutmuş, 2022 yılının basın mensuplarının sorunlarının sona erdiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren ziyarete, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Sadık Yavuz ve Yaşar Yıldız ile ilde görev yapan basın mensupları katıldı.

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