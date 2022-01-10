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Bayburt’ta soğuk kış günleri sazlı, sözlü Anadolu türküleri eşliğinde ısınıyor

İHA

Bayburt’ta soğuk kış günleri sazlı, sözlü Anadolu türküleri eşliğinde ısınıyor

Bayburt’ta soğuk kış günleri kültür sohbetleri ve etkinlikleriyle sıcak hale geliyor.
'Gelenekten Geleceğe' sloganıyla yola çıkan Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER), her yaştan insanı dernek çatısı altında toplayarak, çeşitli kültürel etkinliklerle soğuk kış günlerini anlamlı hale getiriyor. Dernek, kültür sohbetleri başta olmak üzere tiyatro, orta oyunu, şiir dinletileri, aşık atışmaları, türküler gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerle insanların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan etkinlikler gerçekleştiriyor. 2010 yılından beri Bayburt'un gelenek ve göreneklerinin yer aldığı birçok kültürel etkinliğe imza atan dernek, her yaştan kesime hitap ederek, genç nesillerin Bayburt kültürüyle iç içe olması açısından önem taşıyor.
Üniversite öğrencilerinin de içlerinde olduğu kültür sohbetlerinde, sunumlar yapılarak katılımcılara bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Dernekteki programlar hakkında bilgi veren dernek başkanı Fatih Dündar, "2010 yılında 'Gelenekten Geleceğe' sloganıyla kurduğumuz derneğimizde gelenekle geleceği buluşturmaya çalışıyoruz. 2014 yılından itibaren ise kültür sohbeti programını gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.
Her hafta farklı konuları ele alarak program yaptıklarını söyleyen Dündar, beyin fırtınaları yaprak fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Öte yandan 10 ay süreyle program yaptıklarını söyleyen Dündar, özellikle kış aylarında etkinliklerin daha yoğun ve sıcak geçtiğini vurguladı. Bayburtlu şairlerin, yerel sanatçıların ve âşıkların dernekte sahne bulduklarına değinen Dündar, "Yöremizin, ilimizin şairlerinden şiir sunumları, şiir sevdalılarından şiir dinletileriyle insanları şiirle, edebiyatla buluşturuyoruz. Yerel sanatçılarımız, ozanlarımız, derneğimizde sahne buluyor, bilindik tanınan aşıklarımızı buraya getirerek aşıklık geleneğini yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu ortamlar kültürümüz, geleneğimiz, ilimiz için adeta birer kültür okullardır" ifadelerini kullandı.
"Közlenmiş patates eşliğinde sıcak ortam"
Bayburt'un soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan közlenmiş patates eşliğinde gerçekleştirilen programlar, 2 saatlik sürenin ardından son buluyor. Gerçekleştirilen etkinliklere katılan vatandaşlar, yapılan 2 saatlik programdan memnun kaldıklarını dile getirerek, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarına vurgu yaptılar. Türküler söyleyerek, halay çekerek günün yorgunluğunu attığını ifade eden İmdat Sancar isimli vatandaş, "BAYDER'de Her hafta farklı bir konu oluyor bu da bizlerde merak uyandırıyor açıkçası. Kültürümüzle ilgili türkülerimiz, hikayelerimiz, uzun havalarımız oluyor. Çay içiyoruz, patates közlüyoruz, soğuk havalarda vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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